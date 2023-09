Agjentët që merren më shit-blerjen e pronave konfirmojnë se nga muaji gusht ka një reflektim në rritje të çmimit të apartamenteve për qytetin e Tiranës. Arsyeja është rritja e çmimeve të referencës. Kjo tendencë pritet të reflektohet edhe në tregun e qirave në kryeqytet. Reinaldo Pipiria gjatë një interviste në emisionin E-ZONE sqaroi se qytetarët po hezitojnë të përfundojnë transaksionet e nisura më herët për shkak të kostove të rritura.

Në vitin 2022, tregu i real estate shënoi një qarkullim prej 1.1 miliard euro transaksione në shit-blerjen e pasurive. Gjatë këtij viti ne parashikuam se ky qarkullim mund të arrijë në 1.3 mliardë. Por me referencat e reja ne mendojmë se ky parashikim nuk do të realizohet. Pra tregu do të rrudhet. Agjentët raportojnë se këto kosto të shtuara po reflektohen në çmimet finale për konsumatorët”, sqaroi Pipiria