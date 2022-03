Marinsat rusë kanë marrë kontrollin mbi anijet luftarake të Putinit dhe kanë refuzuar të sulmojnë një qytet ukrainas, duke u kthyer në shtëpi në Rusi. Një flotë anijesh luftarake ishte gati të zbarkonte në qytetin port ukrainas të Odesa-s dhe të fillonte bombardimet kur parashutistët rusë dyshohet se u larguan pasi injoruan urdhrat e eprorëve të tyre. Mediat ukrainase pretendojnë se një trazirë shpërtheu në anijet luftarake, të mbushura me trupa ruse me bazë në Krimenë e afërt.

Në të njëjtën kohë, një numër helikopterësh dhe dronësh rusë po fluturonin mbi plazhin Luzanivka, duke u përgatitur për ulje. Por, pak para një sulmi të gjithanshëm rusët thuhet se ranë në kontakt me ukrainasit dhe u kërkuan atyre që t’i lejonin të largoheshin të padëmtuar nga gjiri.

Diplomati ukrainas në pension, Olexander Scherba, duke ndarë lajmin në Twitter, shkroi:

“Mbrëmë një grup i madh luftanijesh ruse do të niste zbarkimin në plazhet e Odesës. Ata iu afruan bregdetit. Rusia ishte gati të bombardonte plazhin. Ukraina ishte gati të qëllonte kur ata u tërhoqën papritur. Marinsat nga Krimea refuzuan të sulmonin Odesën.”

Trupat kryengritëse ruse ishin marinsa të Brigadës 810, sipas politikanit të opozitës rus Ilya Ponomarev, i vetmi anëtar i Dumës së Rusisë që votoi kundër aneksimit të Krimesë në vitin 2014.

Ai shkroi në Facebook:

“Forcat Ajrore Ukrainase dhe mbrojtësit e tjerë të Odesa po përgatiteshin për të sulmuar armikun por në momentin e fundit rusët ranë në kontakt dhe kërkuan t’u jepnin atyre mundësinë të largoheshin nga Gjiri. Sipas të dhënave tona, pati një rebelim të vërtetë në anijet ruse; burrat rusë refuzuan të ndiqnin urdhrin dhe të sulmonin brigjet e qytetit sllav në gjuhën ruse.”

Raporte të shumta të pakonfirmuara ditët e fundit pretendojnë se trupat ruse po lënë postet e tyre përballë një lufte të zgjatur.Të hënën, pamjet dukeshin se tregonin një tank rus T-72B të braktisur me karburant dhe në gjendje plotësisht funksionale. Disa trupa ruse dyshohet se kanë vjedhur makina nga ukrainasit për t’u përpjekur të arratisen, ndërsa të tjerë ia kanë dorëzuar pajisjet e tyre armikut dhe kanë refuzuar të luftojnë.

Rreth 5,700 trupa ruse janë vrarë deri më tani në luftë, pretendon Ukraina, me 198 tanke, 29 avionë dhe 29 helikopterë të shkatërruar. Qeveria ruse ka thënë se do t’i paguajë familjeve të ushtarëve të rënë rusë 11,000 rubla. Kjo vjen pasi Rusia përballet me akuza për krime lufte pasi dyshohet se ka kryer bombardime pa dallim në qytetin e dytë të Ukrainës, Kharkiv.

Në një mesazh për popullin e tij në një video në Facebook, Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se bombardimi ishte terror kundër Kharkiv, terror kundër Ukrainës. Nuk kishte asnjë objektiv ushtarak në shesh.

Ai tha se Kievi dhe Kharkiv janë “shënjestrat më të rëndësishme” të Rusisë dhe tha se forcat e Putinit do të përdorin terrorin për të “thyer” rezistencën e vendit.

Të paktën 10 persona të tjerë janë vrarë dhe 35 të tjerë janë plagosur në sulmet me raketa në qendër të Kharkivit sot, shtëpia e 1.5 milionë njerëzve. Një kolonë e madhe ushtarake ruse po përparon në Kiev ndërsa konflikti hyn në ditën e gjashtë, me automjete të blinduara, tanke dhe pajisje të tjera ushtarake që shtrihen rreth 40 milje, sipas imazheve më të fundit satelitore.

Senatori amerikan Chris Murphy ka paralajmëruar se trupat e Putinit po përgatiten për një rrethim të gjatë dhe të përgjakshëm të kryeqytetit të Ukrainës. Sot, ministria ruse e mbrojtjes ka lëshuar një paralajmërim rrëqethës për banorët në Kiev, duke u thënë atyre të lënë shtëpitë e tyre përpara një bombardimi të mëtejshëm të planifikuar.

Në një deklaratë të keqe të publikuar nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve Tass, ajo tha se forcat e Putinit po përgatiten të kryejnë sulme me precizion të lartë kundër objektivave në qytet.

“Ne u bëjmë thirrje qytetarëve ukrainas të përfshirë nga nacionalistët ukrainas në provokime kundër Rusisë, si dhe banorëve të Kievit që jetojnë pranë stacioneve të transmetimit, të largohen nga shtëpitë e tyre”, thuhet në deklaratë.

Por ekspertët kanë vënë në dyshim se për sa kohë Rusia mund të vazhdojë të luftojë. Individët dhe bizneset ruse janë goditur me sanksione, ekipet e tyre sportive janë përjashtuar nga garat ndërkombëtare dhe rubla ruse ka rënë në nivelin më të ulët historik. Në të njëjtën kohë, Gjykata Penale Ndërkombëtare ka njoftuar se do të hetojë krimet e dyshuara të luftës të Rusisë në Ukrainë. Dhe pas mbylljes masive të hapësirës ajrore të Rusisë, vendi po përballet me kufizime të rënda edhe në udhëtimet detare.

Rreth 660,000 refugjatë janë larguar tashmë nga Ukraina që nga fillimi i luftës, duke përfshirë 150,000 gjatë ditës së kaluar, në atë që mendohet të jetë lëvizja më e madhe e njerëzve që nga Lufta e Dytë Botërore. Një raund i dytë i bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës është planifikuar për të mërkurën, sipas mediave shtetërore ruse, pasi të hënën pranë kufirit Bjellorusi-Ukrainë përfundoi pa përparim./m.j