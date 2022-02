Katër persona të lidhur me inteligjencën amerikane i thanë faqes së internetit se nëse Rusia ecën përpara me planet për të pushtuar Ukrainën, ajo mund të synojë kundërshtarë të shquar politikë, aktivistë kundër korrupsionit dhe disidentë bjellorusë dhe rusë që jetojnë në mërgim.

Një person i pestë, një zyrtar amerikan i cili foli në kushte anonimiteti, tha se SHBA-ja ka ulur nivelin e klasifikimit të informacionit të saj të klasifikuartë inteligjencës në mënyrë që të ndajë kërcënimet ndaj grupeve specifike brenda Ukrainës me zyrtarët e qeverisë ukrainase dhe partnerët e tjerë në rajon.

Zyrtari amerikan tha: Siç e kemi parë në të kaluarën, ne presim që Rusia të përpiqet të detyrojë bashkëpunimin përmes frikësimit dhe shtypjes.

Këto akte, të cilat në operacionet e kaluara ruse kanë përfshirë vrasje të synuara, rrëmbime/zhdukje me forcë, ndalime dhe përdorim të torturës, ka të ngjarë të synojnë ata që kundërshtojnë veprimet ruse, duke përfshirë disidentët rusë dhe bjellorusë në mërgim në Ukrainë, gazetarët dhe anti-korrupsionin. aktivistë dhe popullsi të cenueshme si minoritetet fetare dhe etnike dhe personat LGBTQI+.

Raporti vjen pasi sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken la të kuptohej se Rusia do të synonte kundërshtarët politikë me arrestime ose vrasje në një fjalim dje në Kombet e Bashkuara. “Ne kemi informacione që tregojnë se Rusia do të synojë grupe të veçanta ukrainassh”, tha Blinken, pa dhënë detaje.