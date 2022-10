Dy ish-kryebashkiakët socialistë të kontraktuar nga shumica si ekspertë i kanë rekomanduar komisionit të reformes territoriale të mos e ndryshojë numrin aktual të bashkive. Në 5 rekomandimet e tyre, nuk propozohet as ndryshim i numrit të qarqeve si kërkon opozita e cila synon 94 bashki dhe 3 ose 6 rajone.

“Vazhdimin e përpjekjve të përbashkëta të të gjithë aktorëve qëndrorë dhe lokalë, vendas dhe partnerëve tanë ndërkombëtarë, për konsolidimin e 61 NJVQV aktuale. Qartësimi i funksioneve dhe kompetencave të Këshillave të Qarqeve.”

Ekspertët e majtë mendojnë se ndryshimi ose përmirësimi i hartës territoriale, sipas tyre mund të vijë vetëm pas një studimi me ndihmën e ekspertëve ndërkombëtarë, brenda një periudhe 3-5 vjeçare.

Por raporti i Artan Shkëmbit dhe Adelina Farriçit ngjalli debate në komision. Sipas demokratëve të paktë në sallën e mbledhjes, ekspertët thjeshtë kanë zbardhur deklaratat e eksponentëve socialistë.

“Raporti juaj nuk pasqyron asgjë. E thënë shkurt, ishte përkthimi i disa sekondave deklaratë të Ballës.”

Bashkëkryetarja socialiste bën të qartë se raporti i ekspertëve do të jetë bazë e raportit final.

“Ne, sigurisht do të marrim të gjitha rekomandimet që ju thatë.”

Brenda 21 Tetorit, duhet të jetë konsumuar debati politik dhe të jetë hartuar raporti final drejtuar Parlamentit. Edhe kësaj here, nuk do të hiqet dorë nga tradita e komisioneve bipartizane, duke dalë me dy raporte të ndryshme.

/a.r