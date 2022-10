Deputetja e PD, Ina Zhupa denoncoi nga ambjentet e jashtme të Shtëpisë së Fëmijes “Zyber Hallulli” gjetjet e KLSH në këtë institucion, me një sërë problematikash.

Zhupa thotë se gjetjet sipas të cilave kuota ushqimore që marrin fëmijët janë më të vogla sesa vendimi, tregojnë se tek Shtëpia e Fëmijës “Zyber Hallulli”, ka dështuar qeveria, Ministria e Çështjeve Sociale dhe i gjithë zinxhiri i kontrollit që duhet të garantonte një përgjegësi shtetërore.

Si nënë, si deputete, si nënkryetare e grupit të deputetëve “Miqtë e fëmijëve”, e kam përcjellë me shumë dhimbje raportin e kontrollit të lartë të shtetit teksa thuhet se ky institucion shtetëror i jep fëmijëve jetim më pak kuotë ushqimore sesa është e parashikuar me vendime të cilat parashikojnë se sa duhet të jetë sasia e parave që duhet të harxhohet për mirëushyerjen e këtyre fëmijëve, rreth 2mijë lekë më pak.Rreth 2mijë lekë më pak me udhëzimin e vjetër, të çmimeve të vjetra thotë KLSH. Dhe aty janë më pak. Imagjinoni se sa shumë është më pak siç e evidenton edhe vetë kontrolli i lartë i shtetit me mosindeksimin e inflacionit që ka ndodhur këto vite.Bëhet fjalë për një udhëzim të vitit 2018, ndërkohë që ne kemi pasur krizë çmimesh nga Covid-19, nga pandemia e gjatë, por edhe nga kushtet e luftës së Ukrainës tani që po përjetojmë. Pra rreth 4 vite të paindeksuara çmimet, imagjinoni çfarë lloj ushqimi marrin dhe çfarë kuote ditore marrin fëmijët e kësaj jetimore.Nga ana tjetër, Kontrolli i lartë i shtetit thotë një gjë që është me të vërtetë për të ardhur keq. Sipas shërbimit social shtetëror, menuja ditore e kësaj qendre do të duhej të ishte e përcaktuar nga një ekip i cili përbën në vetvete një seri profesionesh të ndryshme, siç janë mjekët, edukatorët, punonjësit socialë për të përcaktuar se kush do të ishte menuja. Kjo gjë nuk bëhet, nuk përcaktohet nga ky ekip multidisiplinor siç e thotë shërbimi social shtetëror. Dhe këtë e evidenton KLSH.