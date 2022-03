Kryeministri Edi Rama deklaroi gjatë një bashkëbisedimi me ndjekësit në facebook se vyrtiti i një lidershipi është të tërhiqet dhe të ndryshojë mendjen përballë interesave të një grupi personash që mund të protestojë për një çështje të caktuar. Rama nuk dha një përgjigje të prerë se mund të tërhiqet përballë protestuesve për çmimet, por deklaroi se i konsideron protestat si vlerë kur ato kanë të drejtë.

“Ndërkohë që kriza energjitike që është një arsye e thellimit të kësaj krize nuk ka filluar sot. E kam paralajmëruar unë. Dhe ngaqë nuk ka filluar sot, shteti ka filluar të paguaj më herët. Çmimi është shumë herë më i lartë por e paguan qeveria nga buxheti i shtetit.

Një pjesë tjetër përdorin falje tallje, “tallje me këtë popull dele”. E para unë kam shumë respekt dhe nuk i tall njerëzit që më kanë sjellë këtu. Unë nuk tallem kurrësesi me vendin. Mbase ndonjëherë tallem, nuk tallem por bëj sarkazëm me personazhe. Po kurrë nuk tallem me këtë popull.

Të jesh i paditur nuk është turp. Unë jam i paditur sot për diçka të caktuar. Por nëse nesër më duhet të marrë një vendim e mësoj sot. Por nuk vete t’i them njerëzve me padije, ose tu them njerëzve si dilet nga kjo situatë si ata që kanë mikrofonat në dorë.

Unë protestat i konsideroj një vlerë dhe çfarë mendoj unë me protestat e kam treguar me pozicionin tim. E jam tërhequr jo nga frika, se s’kam çfarë frike të kem, jam këtu për të bërë detyrën. Një detyrë që nuk e pranon frikën si koncept.

Unë e konsideroj vyrtyt që një lidership të ndryshojë mendjen. Kush nuk ndryshon mendje nuk ka mendje.

Unë e konsideroj cilësi pozitive që një kryeministër të tërhiqet kur protesta e një grupi interesi apo s’ka rëndësi numri i njerëzve e forma e protestës, ka të drejtë dhe unë e konsideroj burrni, se këtë karakteristikë në Shqipëri e kanë gratë më shumë se burrat e të kërkosh dhe ndjesë kur është për të kërkuar ndjesë.

Merrni protestat në pluralizëm dhe shikoni reagimet e qeverive. Nuk po flas për atë që të fuste plumbim në ballë”, tha Rama./m.j