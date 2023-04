Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë pamjet e Spitalit të ri Intern në korpusi e spitalit të Traumës.

Punimet janë drejt përfundimit, si dhe për herë të parë do të ketë një qendër të dedikuar konsultash.

“Me Spitali e Ri Intern në korpusin spitalor të Traumës tani drejt përfundimit, rindërtuar me standardet më të mira që do të shërbejë për trajtimin e sëmundjeve të brendshme si dhe do të ketë për herë të parë një qendër konsultash të dedikuar, ju uroj një javë të mbarë”, ka shkruar Rama në rrjetet sociale.

/a.r