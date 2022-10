Kryeministri Rama po zhvillon në këto momente takim në Përmet, ku diskutohen sfidat ekonomike nga situata e krijuar në vend. Kryeministri tha se çdo projekt për agro-turizëm do të mbështetet nga qeveria.

“Do të nxisim agroturizmin pa asnjë diskutim, pa asnjë përjashtim. Kemi njerëz që janë kthyer për të ardhur këtu. Kanë kuptuar se fitohet më shumë, jetohet më me pak stres. Me kursimet e tyre nxjerrin më shumë se sa nxirrnin kur punonin për dikë tjetër në emigracion. Ndaj u bëj dhe një herë thirrje emigrantëve. Për këtë po e bëjmë edhe amnistinë fiskalë. Është e papranueshme që na tregojnë kriminelët”, tha Rama.

Rama foli edhe për pretendimet e opozitës së gjithçka ka shkuar për keq vitet e fundit, duke thënë se buxheti i vitit 2023 është dyfishuar në krahasim me atë të vitit 2013. Dhe ky dyfishim nuk mund të bëhej kurrë nëse do shkonte gjithçka për keq.

Kryeministri Edi Rama tha se do t’i shkojnë deri në fund amnistisë fiskale me qëllim për t’i dalë në ndihmë të gjithë emigrantëve që kanë punuar prej vitesh në të zezë në vendet perëndimore, si Mbretëri e Bashkuar, Itali apo dhe Greqi. Ai theksoi se qeveria është në krah të tyre dhe nuk do t’i braktisë asnjëherë.

“Ku do t’i çojnë ata [shqiptarët e Anglisë] kursimet e tyre. Nuk i lemë ata në rrugë. Ashtu sikundër në Itali dhe Greqi, dhe nuk i lëmë dot. Do të bëjmë të gjitha ata që duhen. Do ta bëjmë amnistinë fiskale”, theksoi Rama gjatë një takimi me banorët e Përmetit.

/f.s