Mungesën në interpelancën e thirrur nga opozita mbi çështjen McGonigal, kryeministri Rama e shpjegon me zgjedhjen për të mos u bërë pjesë e vulgaritetit të opozitës.

Në studion e emisionit “Të Paekspozuarit”, përmes Skype-it, Rama tha se Parlamenti sot u kthye në një park zoologjik.

Unë sot nuk jam shfaqur në atë që ju e quani park zoologjik. Unë sot nuk u shfaqa në parkun zoologjik, në të cilin u kthye Parlamenti nga krijesat që përfaqësojnë opozitat.

Nuk kam ardhur të bëj debat me frontin e shpifjes, zoti Rakipi. Unë e kam të thjeshtë të largohem. Më ndihmoni të jap shpjegime. Nuk vajta në parkun zoologjik sepse nuk do të kisha shans të shpjegohesha por as nuk bie në ato nivele ku shpesh edhe unë jam bërë pjesë e atij vulgariteti.