“Prej një viti ka filluar puna për konceptimin dhe ngritjen e Fondit Sovran të Republikës së Shqipërisë”.

Kështu deklaroi sot kryeministri Edi Rama në një konferencë të përbashkët për shtyp me zëvendëskryeministren njëherësh ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, lidhur me kërkimet për nxjerrjen e naftës në Shpirag.

Rama tha se “vendet që gëzojnë pasuri të tilla natyrore kanë fondet e Fondit Sovran është balancimi midis shfrytëzimit aktual nga rezerva dhe vënies në dispozicion të një pjese të të ardhurave për të ardhmen, që do të thotë për gjeneratat e tjera”.

“Jemi në një proces pune konkrete të konsultuar me fondin sovran të Norvegjisë, i cili ndryshe quhet fondi i pensioneve të Norvegjisë dhe natyrisht fondi ynë sovran do të ketë një profil, i cili do të integrojë domosdoshmërinë për mbështetjen e pensionistëve dhe për balancimin e të gjithë barrës së tmerrshme të trashëguar nga e shkuara me parimin etik që kjo pasuri është qoftë e atyre që jetuan e punuan në këtë vend dhe nuk patën pjesën e tyre në të, por qoftë e atyre që lindën sot në këtë vend dhe kanë të drejtën të kenë pjesën e tyre në të”, nënvizoi Rama.

Kryeministri Rama u shpreh se “fondi sovran është është një fond investimesh, i cili një pjesë të të ardhurave e vendos për t’i shumëfishuar ato në tregun ndërkombëtar”.

“Ne po punojmë me Qendrën për Zhvillim Ndërkombëtar të Universitetit të Harvardit me të cilën kemi prej kohësh një marrëdhënie pune shumë të dobishme kemi angazhuar gjitha kontaktet tona edhe me fondet e tjera të Arabisë Saudite, Azerbajxhanit, Emirateve etj.”, tha Rama.

