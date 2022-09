Kryeministri, Edi Rama thotë se qeveria do të bëjë çdo përpjekje në mënyrë që çmimi i energjisë elektrike për familjarët dhe biznesin e vogël të mos rritet.

“Me rëndësi të kihet parasysh se paralelisht do bëjmë cmos që të vijojmë të mbajmë të paprekur çmimin e energjisë elektrike për familjarët dhe biznesin e vogël.

E kam thënë dhe përsëris, koha do e tregojë nëse kjo kurajo do shpërblehet me sukses, për shkak të mbajtjes nën kontroll me subvencion të diferencës, inflacioni është pak më pak i rëndë dhe i dhëmbshëm se në vendet e tjera të rajonit.

Si e keni parë kudo vendet janë futur në trajektoren e rritjes së cmimeve dhe kufizimeve Ne duam as ta rrisimi cmimin as te kemi kufizime”, deklaroi kryeministri.

Rama tha se “dimri është sfidë e madhe, por hap pas hapi do shohim si do veprojmë duke qëndruar deri në fund parimit që mos prekim cmimin e energjisë për familjarët dhe biznesin”.

Nga ana tjetër, kreu i qeverisë u bëri thirrje qytetarëve që të kursejnë përdorimin e energjisë.

“Do shohim dhe dinanimëk e konsumit, të kursimit më saktë dhe për këtë dua tu bëj thirrje të gjithëve që të hyjmë bashkë në mendësinë e kësaj situate për të kursyer.

Jo thjesht që paguajmë më pak nga buxheti i familjes apo institucioneve, por kemi më shumë energji. Se pikëpyetja më e madhe nuk është sa do shkojë cmimi por a do ketë energji”, tha Rama.