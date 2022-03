Rusia ka publikuar pamje të reja rrëqethëse të raketës së saj bërthamore hipersonike Zircon me shpejtësi 7000 mph që mund të godasë Londrën në pesë minuta.

Kremlini e kishte quajtur më parë armën vdekjeprurëse, e cila mban një kokë luftarake konvencionale ose bërthamore, “të pandalshme”.

Dhe tani pamjet tmerruese tregojnë një raketë 9 Mach Zircon – ose Tsirkon – duke u gjuajtur, duke treguar se si Presidenti rus mund të niste një sulm bërthamor hipersonik në Perëndim.

Klipi që tregon raketën duke u gjuajtur nga fregata Admiral Gorshkov në Detin e Bardhë u zbulua mes kërcënimeve të fshehura të Putinit dhe zyrtarëve të tij të lartë për të nisur një luftë bërthamore nëse ndonjë vend ndërhyn me pushtimin e tij në Ukrainë.

Në orët e para të 24 shkurtit ai paralajmëroi për “pasojat që nuk i keni hasur kurrë në historinë tuaj”, duke aluduar dukshëm për gatishmërinë e tij për të përdorur një sulm bërthamor.

Në fundjavë, në shkatërrimin e tij të vazhdueshëm të Ukrainës, ai goditi një objekt ushtarak afër kufirit polak, duke e çuar luftën në pragun e NATO-s.

Zircon është duke u vënë në shërbim të shpejtë këtë vit pas asaj që Putin i ka përshkruar si teste të suksesshme.

Ekspertët rusë thonë se raketa “nuk ka analoge” në Perëndim.

TV Zvezda – një kanal në pronësi të ministrisë ruse të mbrojtjes – tha për pamjet: “Karakteristikat e fshehta të raketës hipersonike ruse Zircon janë zbuluar…

“Shpejtësia e raketës hipersonike Zircon është aq e lartë sa që pengon sistemin e mbrojtjes ajrore të kundërshtarit të zbulojë ndikimin e saj në kohë.

“Në fakt, nisja e tij do të dihet vetëm pasi objektivi të jetë goditur”.

Raketa gjithashtu ka “trajektore të ndryshueshme” për të shmangur zbulimin, raportoi televizioni.

“Askush nuk do ta shohë lëshimin e raketës apo fluturimin e saj. Ata do të shohin vetëm kur raketa të godasë objektivin”, tha komandanti i fregatës, kapiteni i rangut të parë Igor Krokhmal.

“Një objektiv sipërfaqësor, një objektiv bregdetar. Unë nuk mendoj se do të ketë asgjë për ta kundërshtuar këtë në vitet e ardhshme.”

Putin tha në dhjetor: “Zircon janë raketat tona më të reja të lëshuara nga deti në objektivat detare dhe tokësore.

“Testimet janë kryer me sukses, pa të meta.

“Kjo është një ngjarje e madhe për vendin tonë, një hap i rëndësishëm në përmirësimin e sigurisë së Rusisë, në rritjen e aftësisë (tonë) të mbrojtjes”.

Tani është në “prodhim serial”, dhe ai e ka quajtur më parë armën “me të vërtetë të pashembullt … në botë”.

Ndërsa pamjet janë publikuar vetëm tani, besohet se datojnë nga dhjetori, dhe ndoshta janë mbajtur qëllimisht për më vonë për të shkaktuar të dridhura nëpër Perëndim.

Në atë kohë, Putini ishte mburrur me një lëshim të shpejtë, por asnjë pamje nuk u publikua.

Nisja e fundit përkoi me lëshimin e raketës Kalibr nga e njëjta luftanije.

Zirkoni është përshëndetur nga televizioni shtetëror i Moskës si arma e zgjedhur e Putinit për të zhdukur qytetet amerikane në rast të një konflikti atomik.

Megjithatë, distanca e tij është vendosur rreth 650 milje, megjithëse Krohmal ka thënë se mund të godasë objektivat në një distancë prej 930 miljesh.

Fillimisht do të vendoset nga fregatat ruse, e më vonë nga nëndetëset.

NJË PARALAJMËRIM PËR PERËNDIMIN

Zëvendëskryeministri i Kremlinit, Yury Borisov, ka thënë se Rusia ka tejkaluar Perëndimin në armët hipersonike – dhe synon të ruajë udhëheqjen e saj.

“Ne kemi përparuar, veçanërisht, në sferën e armëve hipersonike dhe (ato) të bazuara në parime të reja fizike,” tha ai.

“Tani kemi avantazhe serioze në këtë drejtim ndaj vendeve kryesore perëndimore – dhe do të përpiqemi ta ruajmë këtë pozicion”.

Në deklaratën e Putinit në fillim të luftës, ai tha: “Disa fjalë për ata që mund të tundohen të ndërhyjnë në ngjarjet që po zhvillohen nga jashtë.

“Kushdo që përpiqet të na pengojë dhe të krijojë një kërcënim për vendin tonë dhe popullin tonë, duhet ta dijë se përgjigja do të jetë e menjëhershme dhe do të çojë në pasoja me të cilat nuk jeni përballur kurrë në historinë tuaj.

“Ne jemi gati për çdo skenar. Të gjitha vendimet e nevojshme në këtë drejtim janë marrë. Shpresoj që të më dëgjoni.”

Kjo vjen pasi në fillim të këtij muaji Rusia zhvilloi stërvitje bërthamore me nënndetëse dhe raketa me bazë tokësore.

Flota Veriore e Rusisë tha në një deklaratë se disa nga nëndetëset e saj bërthamore ishin të përfshira në stërvitje të dizajnuara për të “trajnuar manovra në kushte stuhie”.

Javën e kaluar Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha se Rusia ka përdorur armë termobarike në pushtimin e Ukrainës.

Armët vdekjeprurëse janë të afta të shpërthejnë mushkëritë e njerëzve duke përdorur oksigjenin e ajrit përreth për të prodhuar një shpërthim me temperaturë të lartë.

Përveç raketave hipersonike, teknologjia e gjerë ushtarake e Rusisë përfshin një armë “Star Warrior” që mund të shpërthejë satelitët jashtë orbitës, si dhe një top lazer.

/b.h