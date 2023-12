Qeveria nëpërmjet një akti normativ ka vendosur që të krijojë një task forcë të dedikuar për inspektimin dhe kontrollin e të gjitha subjekteve në zonat turistike për të përmirësuar infrastrukturën e ujërave të ndotur.

Kumbaro tha se task-forca parashikon edhe penalitete.

‘Një ndër synimet është kontrolli i rreptë i barabartë dhe transparent për të gjithë. Do të ketë masa administrative shumë të paqarta dhe penalitete shumë të qarta për të gjitha subjektet. Do të shoqërohet me një fushatë të gjerë.’- tha Kumbaro.