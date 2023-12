Në rast se ndaj tij, Gjykata do të vendosë masën e sigurisë “arrest në shtëpi”, ish-kryeministri thotë se do të delegojë Sali Berishën në takimet me deputetët demokratë.

I pyetur nëse do të jetë teknologjia që do e bëjë të mundur një gjë të tillë, kryedemokrati preferoi të mos kthente përgjigje direkte duke rithënë se “do të delegojë Sali Berishën” në takimet politike.

Pyetje: Ju prej muajsh jeni duke zhvilluar takime me grupimin tjetër, atë të Gazment Bardhit dhe deputetëve që mbështesin atë. Në rastin se ndaj jush merret masa për “arrest shtëpie”, kë do të delegoni për të përfaqësuar grupin tuaj në këto mbledhje, në këto takime që zhvilloni me Gazment Bardhin?

Sali Berisha: Sali Berishën, do të delegoj Sali Berishën.

Pyetje: Teknologjia, apo…?

Sali Berisha: Sali Berishën, Sali Berishën.

