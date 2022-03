Rritja e çmimeve ka bërë që qeveria të miratojë vendim për paketën antikrizë ku ka nisur me indeksimin e pensioneve, ku ministrja Ibrahimaj tha se do të jetë 3.3 %.

Kjo tha ministrja është më e lartë se parashikimi, pasi ishte menduar që sipas ligjit të indeksohej 2.4 %. Për 3 muaj pensionistët që e kanë pensionin sa gjysma e pagës minimale ose me pak do të marrin 3000 lekë.

“3.3 % indeksim të pensioneve, 3.3 mld lekë . parashikimi fillestar ishte 2.4 % , megjithatë për shkak të rritjes së çmimeve indeksimi do të bëhet i rritur me 3.3 %. 2500 lekë është shtesa e në një familje mesatare lidhur me rritjet e çmimeve të shportës, ne kemi dhënë 3000 lekë”, tha Ibarhimaj.

