3 persona janë të dyshuar si bashkëpunëtorë të Nuredin Dumanit i cili u arrestua në Fier mbrëmjen e djeshme, në një apartament ku ndodhej i plagosur pas përplasjes me armë në fshatin Papër në Elbasan.

Gazetarja Xhensila Kodra raporton se i arrestuar si përkrahës i Dumanit është Henrik Hoxhaj, ndërsa 2 persona të tjerë janë ndaluar në komisariatin e Fierit pasi ende nuk është saktësuar pozicioni i tyre. Hoxhaj nuk është kapur në ambientet e banesës ku u arrestua Dumani, por jashtë pallatit të tij. Sipas policisë ka prova që e implikojnë atë si bashkëpunëtor apo përkrahës të Dumanit.

2 të shoqëruarit e tjerë dyshohet se që do e largonin Dumanin nga Fieri në drejtim të një qyteti tjetër pasi të mjekonte plagët.

I shumëkërkuari Nuredin Dumani është vënë në pranga dje në mbrëmje nga RENEA në një banesë në lagjen Apoloni, ndërsa ishte i plagosur dhe i armatosur. Dyshohet se aty po merrte ndihmë mjekësore ambulatore fshehtas, pasi ishte plagosur më armë zjarri pas përplasjes me armë në afërsi të Paprit.

Por si ndodhi përplasja?

Përpara se të plagosej, destinacioni i Nuredin Dumanit ka qenë Fieri, ku dyshohet se ishte përgatitur për të kryer ose urdhëruar një atentat. Gjatë rrugës, ka pasur një shkëmbim me armë zjarri në Papër të Elbasanit. Makina me të cilën udhëtonte tip BMW është qëlluar me breshëri plumbash. Janë gjetur më shumë se 20 gëzhoja të qitura nga 2 armë të ndryshme. Dyshohet se në makinën tjetër e cila ka qëlluar në drejtim të makinës ku ishte Dumani, ka qenë rivali i tij Talo Çela.

37 vjeçari Dumani është i kërkuar për disa vepra të rënda penale. Ai ishte shpallur në kërkim për vrasjen e vëllait të Talo Çelës, Bujar Çela, ngjarje e ndodhur në vitin 2020 në Elbasan. Ai akuzohet si porositësi i vrasjes se vëllezërve Haxhia ne Durrës, në prill 2020 si dhe vrasjen e Anxhelo Avdia dhe Dorian Shkozës po në Durrës në të njëjtin vit. Po ashtu Dumani është një nga personat e përfshire në grabitjen e parave në Rinas në 9 prill 2019./abcnews

