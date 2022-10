Tetë muaj nga nisja e luftës në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin duket se ka zbutur qëndrimet.

Përpara liderëve pjesëmarrës të Konferencës për Ndërveprimin dhe Ndërtimin e Besimit, që po mbahet në Astana , Putin u shpreh i hapur për bisedime paqe me Kievin.

Aktualisht nuk ka nevojë për sulme masive sepse shumica e shenjestrave janë goditur dhe ne nuk i kemi vënë detyrë vetes që të shkatërrojmë Ukrainën.Rusia ështe e gatshme të për të vazhduar bisedimet dhe për ti dhënë fund luftës.

Ndër të tjera, Putin ka theksuar se mobilizimi i pjesshëm ushtarak i Rusisë do të përfundojë brenda dy javësh.

Mobilizimi i pjesshëm” do të përfundojë brenda dy javësh, me 222 mijë rezervistë të mobilizuar tashmë. Rreth 16 mijë prej tyre tashmë janë duke luftuar në Ukrainë

Ndër të tjera, shefi i Kremlinit theksoi se në këtë moment nuk është e nevojshme të takohet me homologun e tij Joe Biden. Teksa u pyet nëse ishte penduar për luftën në Ukrainë ai u përgjigj “ Jo” duke e quajtur atë një operacion ushtarak. Putin nënvizoi se çdo përplasje e drejtpërdrejtë e trupave të NATO-s me Rusinë do të çonte drejt një katastrofe globale.

