Deputeti i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj, ngriti shqetësimin e tij për protestën e pedagogëve sot në Fakultetin e Shkencave të Natyrës.

Nga foltorja e Kuvendit, Gjekmarkaj pohoi se sot profesoriati është i keqpaguar, ndërsa shtoi se ata kanë ngelur ende me rrogat e kohës kur qeveriste Fatos Nano.

Me një fjalë të vetme shprehet ideja, se fuqia shkon pas diturisë. Gjergj Fishta në një rrekje për të bindur kolegët, për rëndësinë që kishte dija, janë një sërë rrethanash për të cilat arsimi është goditur në thelbin e vetë. Të shumta kanë qenë ndërhyrjet ligjore, tubimet, premtimet, bujat dhe zhurma, që kanë synuar ikjen nga e vërteta. Sot Universiteti shqiptar gjendet në një krizë ekzistenciale. Ndokush ka bërë para me fondet, me projekte, dhe pedagogut i mungojnë të ardhurat për të realizuar mbijetesën, për të ndjekur aktivitetet. Një pedagogu të Universitetit të Tiranës i lejohet dy herë që të aplikojë për një projekt. Nuk mbulohet as udhëtimet apo konferencat. Disa prej tyre i shtyn që të bëjnë punë dytësore, që rëndon mbi profesionin dhe dijen. Jemi hipokritë se e përdorim atë fjalë si çamçakëzin, për të pastruar stomakun që nuk funksionin mirë. Them se qeverisë nuk i intereson që kjo trupë të jetë e fortë, por të jetë nën presion dhe nën diktat. Relativizmi i pedagogut i hap rrugë të fortit. Sot bie në sy shpërfillja e autonomisë së universiteteve.

“Pse o pushtet zgjedh dudumin”, është shprehja që brohoret. Të nderuar kolegë, një pedagogu i duhet të paguajë qëndrimin, udhëtimin në një konferencë shkencore, që i duhen 1 mijë euro për të shpenzuar 3 ditë në Europë. Profesorati është thjesht i varfër, me rrogën që prej kohësh arkeologjike të Fatos Nonos.”, tha Gjekmarkaj.

/e.d