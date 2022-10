E hëna e 3 tetorit pritet të fillojë me një anxhendë të ngjeshur parlamentare për ligjvënësit shqiptarë. Puna do të nisë fillimisht në komisionin për reformën territoriale ne orën 9;00, ku ekspertët e opozitës do të publikojnë raportin e tyre final me propozimet mbi një hartë të re administrative.

Partia Demokratike, e cila në komision përfaqësohet nga deputetët që mbështesin Enkelejd Alibeajn e kanë bërë të ditur tashmë se do të propozojnë rritjen e numrit të bashkive nga 61 në 92 dhe ndarjen në 6 rajone në vend të 12 qarqeve.

Ndërsa Partia Femokratike e drejtuar nga Sali Berisha, ndonëse pa përfaqësues në komisionin e reformës territoriale kanë propozuar ndarjen në 95 bashki dhe 5 rajone.

Kërkesa këto që bien ndesh me socialistët, të cilët kanë deklaruar se i qëndrojnë ndarjes aktuale të territorit me 61 bashki, ndonëse së fundmi mazhoranca ka rënë dakord për zgjatjen e afatit të komisionit deri më 21 tetor, çka do të thotë më shumë hapësirë për negocim.

Ndërsa në orën 15:00 diskutimet mes palëve do të vijojnë edhe në komisionin e reformës zgjedhore e cila nuk është mbledhur që prej muajit qershor.

Në mbledhjen e së hënës pritet që anëtarët e këtij komisioni të përcaktojnë kalendarin e punës dhe seancat dëgjimore.

Puna do të vijojë në seancën plenare të orës 17:00, ku deputetët do të kenë mundësinë të shtrojnë problematikat e zonave të tyre pas javës së gjelbër që duhet ta kenë shfrytëzuar për takime me elektoratin.