Ndërsa Parlamenti pritet të rinisë punimet ditën e hënë, mazhoranca dhe opozita kanë dhënë që sot shenja përplasjeje për çeshtje të ndryshme.

Deputeti i PS Arben Pëllumbi në një lidhje live për Vizion Plus u shpreh se Konferenca e Kryetarëve kishte në rend dite ngritjen e një komisioni hetimor për kryeministrin, të kërkuar nga opozita, por sipas tij i takon seancës plenare ta marrë një vendim të tillë.

Pëllumbi theksoi se opozita ka të drejtën e propozimit të çdo nisme, por sipas tij PS ka një qëndrim të prerë që nuk do marrë për bazë asnjë vendim që mban firmën e Berishës, i cili është shpallur non grata nga SHBA.

“Konferenca e kryetareve e kishte ne rendin e dites por vendimi i takon seances plenare Eshte e drejtë e opozitës të propozojë. PS ka një qëndim të qartë që cdo vendim që ka firmën e një personi që është non grata nuk do të merret në konsideratë”, tha Pëllumbi.

Deputeti i PS tha se mazhoranca dhe opozita kanë paraqitur dy propozime të ndryshme për sigurimsat në politikë.

Duke qenë se qëllimi i tyre është i njëjtë, pritet që ato të bashkohen në një të vetme.

“PS dhe PD kanë paraqitur dy propozime të ndryshme por qëllimi është i njëjtë. Këto propozime duhet të bashkohen bashkë dhe duhet të ecim si një e tërë. Në ditët në vijim do ketë një vendim për këtë ccështjeë. Jo vetëm politika, por edhe shoqëria ka nevojë për pastrimin e personave që kanë qenë të sigurimit”, tha Pëllumbi.

Lidhur me zgjedhjet vendore të 14 majit, deputeti i PS tha se shumica qeverisëse po përgatitet njësoj për të gjitha bashkitë, me qëllim fitimin e tyre. Por ai nuk shmangu as ndonjë përplasje të mundshme në bashkitë e mëdha, aty ku edhe numri i votuesve është më i lartë.

“PS përgatitet njësoj në të gjitha bashkitë. Objektivi është të garojmë në të gjitha bashkitë e vendit dhe t’i fitojmë të 61 bashkitë. Përplasjet më të rëndësishme do jenë në bashkitë e mëdha që ka edhe numër më të lartë zgjedhësish. Duke qenë që bëhet fjalë për zgjedhjet lokale, punët që janë bërë nga bashkitë janë një plus për PS”, tha Pëllumbi.

Ndërkohë që për arrestimin e zyrtarëve të lartë, Pëllumbi tha se PS po tregon vullnet për të çuar para drejtësisë këdo që është në shkelje.

“Ne ndërtuam një sistem të ri të drejtësisë për të luftuar korrupsuionin dhe për një të ardhme europiane. Nuk është mohuar që në Shqipëri ka elemente korruptive, por fakti që sot ka veprime konkrete ndaj personave të mazhorancës tregon vendosmërinë tonë ndaj sistemit të drejtësisë. Politika duhet të ketë frikë nga drejtësia sepse ajo ndërshkon”.

