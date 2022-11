Deputeti i Partisë Demokratike, Saimir Korreshi në lidhje “skype” me Fax News komentoi ngjarjen e sotme, ku mbeti i plagosur kryebashkiaku i Divjakës Fredi Kokoneshi dhe shoferi i tij.

Ai tha se ngjarje të tilla nuk i shërbejnë shoqërisë tonë, ndërkaq shtoi se qytetarët kanë shfaqur ankesa të vazhdueshme ndaj kryetarit të bashkisë.

“Ngjarje të tilla nuk i shërbejnë shoqërisë. Akti është i rëndë, por ka diçka që nuk shkon. E gjithë Divjaka prej vitesh ka denoncime për kryetarin e bashkisë”, tha ai.

Më tej ai u ndal tek protesta e opozitës, e parashikuar të nisë nesër pasdite në orën 16:00. Deputeti demokrat theksoi se kjo protestë është e vonuar pasi qeveria sipas tij ka bërë zullume të shumta.

Sipas Korreshit, qytetarët duhet të dalin çdo ditë në protestë dhe jo vetëm atëherë kur thirren nga partitë politike. Ai tha se personalisht do te jetë prezent në shesh pa marrë parasysh se kush është organizatori i protestës.

“Ajo e nesërmja është pak e vonuar. Kjo qeveri ka bërë miliarda zullume. Për fat të keq ne nuk kemi asnjë pushtet, sepse ia lamë vetë. E patë se çfarë lloj gjuhe përdori kryeministri?! Njerëzit duhet të kishin dalë. Të mos presimn vetëm partitë politike. Njerëzit duhet të jenë përditë në protestë me çdo gjë, që nuk shkon me këtë vend. Jemi në një gjendje kaotike. Unë jam bashkuar dhe do t’i bashkohem çdo lloj proteste, pavarësisht se nga kush thirret. Unë do të jem përditë në protestë’, tha ai.

