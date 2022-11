Deputeti socialist Erion Braçe ka komentuar protestën e sotme të opozitës. Me anë të një postimi në Twitter, Braçe ka kujtuar protestën e 21 janarit kur u vranë 4 persona, ndërkohë që u ka bërë thirrje që të ndalojnë. Po ashtu Braçe ka ironizuar dhe Berishen me gomonet.

Postimi i Braçes:

S.B: Vendimi eshte marre, Edi Ramen do e fus ne burg! Keshtu i tha edhe I.M kur ai e rrasi ne biruce, “DO TE FUS NE BURG! Jo qe nuk e futi ne burg, por e futi ne Qeveri; vodhi me te, vrau 4 shqiptare te mire per te! Ndaj, booll mor sharlatan, BOOOLL! S.B ka te drejte; Ne 32 vite NUK NA U NDANE ai dhe gomonet! Here i ndalon ai, here i ikin ato!/m.j