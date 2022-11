Zhvillohet sot “Procesi i Berlinit” i cili mbledh krerët e Ballkanit Perëndimor me ftesë të kancelarit Olaf Sholz. Kancelari Scholz do të hapë si mikpritës samitin në orën 09:15.

Në fokus të këtij samiti do të jetë e kriza energjetik dhe për mënyrat alternative që duhen gjetur për të siguruar këtë produkt. Liderët e rajonit do të nënshkruajnë 3 marrëveshje që parashikojnë lëvizjen e lirë me karta identiteti, njohjen e diplomave universitare dhe njohjen e kualifikimeve për tre profesione: mjekët, dentistët dhe arkitektët. Në takim pritet të marrin pjesë 6 krerët e vendeve të të Ballkanit Perëndimor, por edhe Presidentja e Komisionit Europian Ursula Von Der Leyen dhe Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Mishel.

Në fund të të gjithë këtij takimi do të ketë një konferencë të përbashkët për shtyp. Do të jetë kancelari Olaf Sholz, presidentja Von Der Leyen dhe kryeministri Edi Rama sepse sesioni i radhës i Procesit të Berlinit do të mbahet në Shqipëri dhe kjo është arsyeja pse është përzgjedhur të jetë pikërisht Rama në këtë konferencë.

/a.r