Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socilaiste Damian Gjiknuri, i ftuar mbrëmjen e sotme në “Top Story” ka theksuar se është i zhgënjyer nga menaxhimi i procesit të zgjedhjes së presidentit nga ana e opozitës. Ai u shpreh se priste më shumë seriozitet nga opozita në këtë situatë dhe shtoi se Partia Demokratike nuk kishte pse ti bënte publike kandidaturat e propozuara.

“Raundi i tretë është ditën e hënë. Situata nuk është e mirë në PD, ne prisnim më shumë seriozitet në atë proces që të uleshine të negocionin. Ata e kanë mundësinë të vijnë me disa kandidatura dhe s’kanë përse ti bëjnë publike. Nuk e kuptoj cfarë është kjo negociatë me kamera, duhet transparenca por jo kështu. Aftësia e lidershipit duket se si i merr vendimet jashtë kamerave.

Për emrat nuk dilet në publik në fillim, unifikohet qëndrimi për 2-3 emra dhe negociohet pa i nxjerë në publik. Nuk mund të thuash që unë kam disa emra dhe ti mi prano. Është çështje e një konsenusi të gjerë të një force jo të një individi. Alibeaj ka një keqmenaxhim të grupit të tij.”- tha Gjiknuri.

“Partia Socialiste e ka respektuar marrëveshjen, ne thamë jemi të gatshëm të ulemi të diskutojmë, nuk u caktua formula, do të jap unë katër do zgjedhësh dy. Ai tha a jeni dakord me këtë, krahu tjetër u përgjigj jemi dakord, por dokumenti nuk është pranuar i tillë, është naivitet dhe të them që hajde diskutojmë pa kushte, të biem dakord për diçka që e kemi refuzuar, vetëm një naiv mund t pranojë.

Procesi është shumë formal,ulen palët pa kushte, pasja e 20 votave ishte garanci. E kam të dëgjuar mbase Gjekmarkaj e di më mirë, ata e kenë të vështirë krijimin e kuorumit për shkak të mungesës së lidershipit. Siç ndodh rëndom në Shqipëri, kjo s’është më një parti politike. Parlamenti do një forcë serioze përballë”, tha Gjiknuri./m.j