Spitalet në Kharkiv janë të mbushur me qytetarë e ushtarë të lënduar nga luftimet.

Gratë shihen me lëndime e qepje të shumta në fytyrë e trup, ndërsa fëmijët e plagosur, rënkojnë nga dhimbjet e trauma e përjetuar. Këto pamje vijnë pasi qyteti i tyre, i dyti më i madh në Ukrainë u sulmua nga një sërë bombardimesh ajrore, zjarri artilerie dhe raketave tokë-tokë.

“Ne thjesht po presim që Putini të vijë në rrugët e Kharkivit për të diskutuar se sa ushtria e tij po bën përpjekje për të shmangur vrasjen e civilëve,” pështyu Irena Sydorenko, 35 vjeç, e shtrirë në një repart në veri të qytetit me lëndime nga predha dhe një. legen e zhvendosur pasi një raketë ruse shpërtheu nën apartamentin e saj në katin e pestë në lagjen Saltivka tre ditë më parë.

“Ejani dhe na kontrolloni këtu, Vladimir Putin, dhe shikoni se sa e saktë është artileria juaj.”

Burri i saj, Dimitri, u ul në një shtrat në të djathtë të saj, me kokën e mbështjellë me fasha, ndërsa në të majtë, vajza e saj 15-vjeçare, Valeriya, qante ndërsa artileria vërshonte nëpër qytet. Familja u shpërtheu në korridorin e shtëpisë së tyre nga shpërthimi, u kap me njëri-tjetrin duke supozuar se i kishin mbijetuar më të keqes, vetëm që dyshemeja u lëshua poshtë tyre ndërsa ndërtesa filloi të shembet. Ata ranë dy kate në një grumbull rrënojash të djegura përpara se vullnetarët t’i largonin. Pak minuta më vonë çatia u shemb. Dhjetë njerëz vdiqën.

Në dhomën tjetër, një piktor dhe dekorues, Dima Zadoroznyi, 41 vjeç, shtrihej duke parë vendin ku ishte këmba e tij e djathtë. Ai po ecte përgjatë rrugës tre ditë më parë kur një seri shpërthimesh të njëkohshme, ndoshta nga një bombë thërrmuese , e shpërtheu në dysheme. Më kot u përpoq të ngrihej.

“Pastaj pashë një këmbë të shtrirë në asfalt përballë meje. Kishte këpucën time”, ngriti supet ai. “Kjo ishte. Mund të jem në gjendje të shtrihem këtu duke menduar se një ditë do të marr një protezë, do të eci dhe do të punoj përsëri, por gjithçka që dëgjoj është artileri jashtë dhe mendimi për të ardhmen time të afërt është i tmerrshëm. Më shumë pyes veten nëse do të jetoj, sesa nëse do të eci përsëri.”

Piktori nuk ishte i vetëm që iu desh të përballej me tronditjen e menjëhershme dhe groteske të një dëmtimi që ndryshoi jetën. Në një spital qendror në Kharkiv – mjekët kërkuan që emrat e plotë të objekteve mjekësore që vizituam të mos mbaheshin për arsye sigurie, Yelena Bolyachenko, 55 vjeç, një menaxhere shitjesh, përshkroi se si u hodh në murin e shtëpisë së saj nga një ciklon xhami dhe copëzash, kur banesa e saj u godit nga një predhë ruse tre netë më parë.

“U zvarrita përreth në pamundësi për të parë, me kokën e mbuluar me gjak dhe ndjeva fytyrën time plot me vrima të hapura,” tha ajo. “Përfundimisht gjeta një peshqir dhe lava gjakun duke shpresuar se do të mund të shihja. Por nuk mundem. Unë kam qenë plotësisht i verbër në njërin sy dhe nuk mund të shoh më si duhet në tjetrin. Mjekët nuk mund të më thonë nëse do ta kthej ndonjëherë edhe 50 për qind të shikimit tim.”

Rrugët e Kharkivit, kanë përjetuar sulme të ashpra javën që lamë pas.

Pavarësisht garancive të mëparshme nga ministria ruse e mbrojtjes se forcat e saj do të shmangnin shënjestrimin e infrastrukturës civile, ndëshkimi për operacionin e saj të ngecur për të pushtuar qytetin erdhi shpejt. Një javë më parë një breshëri raketash Grad ranë rreth ndërtesës së administratës rajonale të qytetit në Sheshin Liria. Që atëherë, zjarri i artilerisë dhe i raketave kanë shkatërruar zonat e banuara në veri, lindje dhe jug.

Të dielën mbrëma, në një errësirë totale, avionët rusë gjëmuan ulët mbi qej, duke bombarduar objektiva që ndezën errësirën në topa zjarri, ndërsa ndërtesat u tronditën nga shpërthime të përsëritura.

“Gruaja e tij është e vdekur në vendngjarje – të dyja këmbët i janë zhdukur,” u kthye një mjek dhe tha ndërsa një koleg i rraskapitur shpërtheu në lot, duke përshkruar lindjen e një fëmije natën, gjatë errësirës dhe nën zhurmën e artilerisë së rëndë, në një lindje të komplikuar, nën dritën e një celulari.

Zjarri i artilerisë dhe zhurma e raketave Grad vazhduan gjatë gjithë ditës, duke lënë rrugët për në qytet të mbushura me më shumë rrënoja dhe pemë të copëtuara. Pranë një blloku banimi të shpërthyer nga predha në lagjen perëndimore, një raketë doli nga bordi, pranë një krateri 3 metra nga një raketë tjetër. Mijëra banorë tani kërkojnë një ekzistencë nëntokësore në strehëzat e bombave dhe sistemin nëntokësor, duke u shfaqur herë pas here në granatimet për të mbledhur çfarëdo pasurie që munden nga shtëpitë e tyre.

Në një stacion nëntokësor në lagjen Saltivka, i cili po përballet me pjesën më të madhe të bombardimeve, pamë qindra civilë të shtrirë krah për krah mbi platforma ose duke fjetur në karroca. Të tronditur dhe të frikësuar, jehona e përhershme e kollës Covid në zonën e dendur të mbushur me njerëz shtoi mjerimin e tyre.

“Asnjëherë nuk kemi parë një ushtar apo tank pranë pallatit tim. Sapo u zumë mes dy ushtrive të padukshme,” tha Natalia, 55 vjeç, e strehuar atje me familjen e saj prej shtatë anëtarësh. “Gada fluturuan kudo, duke shkatërruar shtëpitë tona dhe duke vrarë ata që na rrethonin. Na shihni këtu! Bebe, fëmijë; i riu i moshuari; të pasur dhe të varfër; ata të cilëve u janë shkatërruar shtëpitë ose ata që janë shumë të frikësuar për të shkuar në shtëpi. Pasi shpresonim se do të ndalonte së shpejti. Tani mendojmë se do të vazhdojë derisa të shkatërrohet i gjithë qyteti. Ju lutemi të na ndihmoni.”

Në kaosin e luftës dhe një avari në sistemet qendrore të kontabilitetit, statistikat e sakta të vdekjeve të civilëve janë të pamundur të verifikohen. Megjithatë, në dy spitalet qendrore që vizituam në Kharkiv në 48 orët e fundit, personeli mjekësor, shumë prej të cilëve kanë fjetur në spitalet e tyre për jo më shumë se katër orë në natë ndërmjet turneve që trajtonin të lënduarit, tha se ata kishin trajtuar “qindra” të plagosur gjatë javës së kaluar.