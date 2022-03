Ish kryeministri, Sali Berisha u përgjigj lidhur me dorëheqjen e Agron Gjekmarkaj nga posti i nënkryetarit të PD, duke thënë se vazhdimisht i kishte paralajmëruar deputetët se do të zhgënjeheshin nga kryetari i PD, Lulzim Basha.

Berisha tha se Basha i kishte mashtruar duke u thënë se gjëra të tmerrshme do i ndodhnin pas shpalljes non-grata nga SHBA-të. Ndërsa shtoi se po të kishte garuar brenda anëtarësisë së PD, Basha nuk do arrinte të merrte as 2% të votave.

“Unë ju kam thënë se çdo ditë do zhgënjeheshin nga ai. Ai i mashtroi ata u tha se gjëra të tmerrshme do i ndodhnin Sali Berishës. Por shqiptarët kanë një fjalë, gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Secili prej atyre do të bindet se kujt i kanë qëndruar pranë. Ju garantoj se brenda anëtarësisë së PD, Lul Brava nuk do merrte as 2 apo 3%”, tha Berisha në një studio televizive.

Por a do ti bashkohet Berisha një kongresi të iniciuar nga PD për bashkimin?

“Nuk mund t’i krahasojmë. Nuk besoj se i del kush zot në atë seli përveç Jemin Gjanës dhe Lul Bravës njëri-tjetrit, ato turpërohen nga ai kongres. Të vijnë të garojnë me kënaqësi. Të pranojnë votën e lirë. Të garojnë për kryetar. Nuk kam asnjë lloj sentimenti negativ ndaj atyre që thonë se nuk e pranojmë Berishën. Nëse pranohet me votë, Berisha nuk mund të mohohet që luajti rolin e tij. Rikthimi nuk është dëshirë e një personi, rikthimi është proces dhe rikthimi në kushtet e mia, është i pazakontë. Jam ii hapur drejt bashkimit, por të pranohet vota e lirë. Gjithçka është rezultat i votës së lirë. Unë nuk largoj njeri, unë afroj njeri, nëse njerëzit ikin vetë, ajo është punë tjetër. ADN-ja e PD ka qenë dhe mbetet PD. Nëse duan rrugën e fitores së PD, nëse e ndjejnë veten kandidatë për kryetar të PD-së, le të bashkohen, mbi bazën e votës së lirë”-tha Berisha.

Më tej ai theksoi se “Shqiptarët votuan opozitën e vërtetë dhe jo turp-opozitën, opozitën false. Këto zgjedhje janë këmbanë për demokratët, se duhet të bashkohemi, se ne po ecim të sigurt drejt fitores. Nuk ka njeri që të ketë hapur partinë më shumë se Sali Berisha”.

/a.r