Gati një tragjedi për ekipin e femrave të Arsenalit.

Skuadra londineze do të kthehej me avion nga Gjermania në Angli pas një ndeshjeje jashtë fushe me Wolfsburgun , por një zog u fut në motorin e avionit duke shkaktuar zjarr.

Flakët shpërthyen menjëherë nga motori i majtë i Boeing 737 dhe pilotët e avionit evakuuan shpejt pasagjerët, duke përfshirë ekipin e parë të Arsenalit , në vend të sigurt.

Arsenali madje lëshoi ​​një deklaratë duke falënderuar ekuipazhin dhe zyrtarët:

“Aeroplani ynë pësoi një problem teknik përpara se të nisej në Gjermani të dielën pasdite. Si rezultat, ne qëndruam në Wolfsburg të dielën në mbrëmje përpara se të fluturonim për në Angli të hënën pasdite. Ne dëshirojmë të falënderojmë stafin në avion dhe në aeroport për ndihmën e tyre”./m.j