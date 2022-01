Genc Pollo ka deklaruar se Komisioni i Rithemelimit është bisedime me LSI dhe partitë e tjera opozitare për zgjedhjet e 6 Marsit. I ftuar në Radarin Informativ në ABC, Pollo deklaroi se fronti i Berishës ka shanse të mëdha për të fituar Shkodrën, Vorën, Lushnjen dhe Durrësin.

“Pritshmëritë janë të mira për të gjashta bashkitë. Shkodra ka qenë gjithmonë e demokratëve. Duke u nisur nga rezultati më 25 prill, e shoh që do konfirmohet. Përtej Shkodrës që do mbetet prapë të PD, edhe te Durrësi dhe Lushnja tradita sinjalizon një sukses të mundshëm të demokratëve.

Si do hyjmë në zgjedhje do përcaktohet. Përveçse kandidat i pavarur do shihen mënyra të tjera. Negociata kemi pasur me të gjitha partitë në opozitë. Nga ata që kandidojnë në listën e PD deri te LSI. Të gjitha mendoj do përkrahin kandidatin unik të Partisë Demokratike. Bisedimet vazhdojnë. Synimi është ky. Nisur nga fushatat e shkuara elektorale. Vora ka shans të madh për t’u fituar, Durrësi është i fitueshëm, po ashtu edhe Lushnja”, deklaroi ai.

Pollo përjashtoi mundësinë e negociatave me Bashën për një kandidat të përbashkët duke shtuar se nëse Basha zgjedh të caktojë kandidatë në zgjedhje, do e dëmtojë fare pak sipas tij kandidatin e “Rithemelimit”.

“Do mësojmë nëse Basha do mbështesë kandidatin që del nga primarja apo do marrë një kandidat kulisash. Nuk ka negociata me Lulzimin. Unë po shpjegoj dy mundësi. Nëse Lulzimi do vërë kandidatin mund të bëj shumë pak dëm. Nëse kandidati ynë do jetë 500 vota para atij socialist, edhe 200 vota të marrë kandidati i Bashës, e ul diferencën me 300 vota”, u shpreh Pollo.

Ndalur te kandidatët, Pollo u shpreh se deri më tani janë 3 ose 4 emra për Lushnjen, dhe 5 ose 6 për Shkodrën. Ai shpjegoi se ata që do e kalojnë filtrin e dekriminalizimit do i nënshtrohen të dielën procesit zgjedhor nga anëtarësia.

“Ne kemi 6 bashki pa kryetarë që kanë qenë një anomali e vërtetë që lidhet me anomalinë e vitit 2019. Partia Socialiste kandidoi njerëz me precedent penalë dhe më në fund presidenti caktoi zgjedhjet. Shpresoj që të kemi kandidatë që do ta menaxhojnë mirë bashkinë. Kandidatët e PD do i nënshtrohen primareve të anëtarësisë të dielën në 30 Janar. Ka pasur kritika që kandidatët zgjidhen në kulisat e partive. Tradita kështu ka qenë por me Lulzimin u prish kjo traditë. Kësaj radhe nuk do jenë 120 veta por anëtarësia që mes 2-3 kandidatëve do përcaktojë kandidatin përfundimtar për 6 Marsin.

Në Lushnje janë 3 ose 4 emra. Në Shkodër janë 5 ose 6. Do shikohen nëse mbushin kushtet e dekriminalizimit. Ata që kalojnë do i nënshtrohen votimit të dielën. PD do ishte e përçarë nëse në zgjedhjet e 6 Marsit do hynte me më shumë se 1 kandidat. Formula është se të gjithë kandidatët e PD mund të futen dhe t’i nënshtrohen votës së anëtarësisë. Kjo është zgjidhja që japim. Kështu nuk ka më përçarje. Nëse njësiti i Lulzimit do insistojë të vërë kandidatë do jenë kandidatë pakice. Kur ke një votim mazhoritar me tre kandidatë, kandidati dëmton dy palët e para”, tha ai.

/b.h