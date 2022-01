“Vendosja e masave bëhet në konsultim me ekspertizën vendore e ndërkombëtare në bazë të rekomandimeve ndërkombëtare dhe përvojës së shteteve të tjera që janë ballafaquar me Omicron. Kosova ka aplikuar masa më të buta deri më tani krahasuar me Europën. Indeksi i ashpërsisë gjatë muajit janar 42.6 %. Rritja e rasteve filloi janar. Këto janë masa emergjente dyjavore, ne bëjmë monitorimin në bazë ditore përmes raporteve dhe takimeve me ekspertët vendorë. Këto masa për sheshim të lakores epidemiologjike, por këto masa nuk e ndalojnë qarkullimin mes dy vendeve tona”.

Ajo theksoi gjithashtu se ka disa kategori përjashtuese nga ky vendim, teksa shtoi që në Kosovë testi PCR falas në qendrat shëndetësore publike.

“Secili shtet është i pavarur në përcaktimin e masave për të hyrë. Masat për ata që e kanë dozën përforcuese nuk kanë nevojë për PCR, ata që nuk e kanë po por vendimi ka përjashtime. Kategoritë e përjashtuara janë ata me kundër indikacione për marrjen e vaksinës, qoftë periudha kohore, apo indikacione të tjera shëndetësore. Ne jemi koshientë që qytetarët e Shqipërisë për arsye pune e shkollimi udhëtojnë në bazë ditore ose javore në Kosovë. Në rast se nuk e kanë dozën përforcuese ata testin mund ta bëjnë në qendrat e shëndetit publik falas. Në Kosovë ofrohet falas. Kjo është mundësi që qytetarët e këtyre zonave mund ta bëjnë testin falas”.

Sipas zv.ministres testi PCR nuk mund të ofrohet falas në pikat kufitare për shkak të periudhës kohore që duhet për rezultatin e tij. Kjo masë përsëriti ajo është për shkak të rritjes së madhe të infektimeve.