Teksa një dentist multimiliarder, i identifikuar si Lionel Guendy u arrestua pasi gjymtoi qindra pacientë të tij me mashtrimin për t’i dhënë “buzëqeshje perfekte”, vëmendjen e vodhi policja që e shoqëronte.

Policja me linja “bombastike” franceze u bë virale brenda pak orësh për shkak të ngjashmërisë fizike me Kim Kardashian, deri në atë pikë sa video e saj kaloi 2 milionë shikime në Twitter.

“Dikush të më japë emrin e kësaj zonje, dua të arrestohem”, shkroi dikush në Twitter së bashku me foton e oficeres./m.j

French Millionaire Dentist jailed for mutilating his patients from low income neighborhoods with unnecessary work pic.twitter.com/B2uuFXPvjg

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 11, 2022