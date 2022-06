Në kuadër të operacionit policor të koduar “Tranzit 23” është arrestuar në flagrancë 46-vjeçari me iniciale I. L. dhe është proceduar në gjendje të lirë bashkëpunëtori i tij 40-vjeçari me inciale A.L, pasi u kapën duke transportuar 10 emigrantë të paligjshëm.

Këta persona janë kapur në flagrancë nga shërbimet e Policisë, në Kamzë teksa po transportonin me një minibus 10 emigrantë të paligjshëm të cilëve iu kishin premtuar kundrejt shpërblimit monetar, transportimin nga Tirana në drejtim të Hanit të Hotit, me qëllim kalimin e tyre në Mal të Zi, me destinacion final vendet e BE-së.

Po ashtu, janë proceduar penalisht edhe 10 emigrantët, për kalim të paligjshëm të kufirit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

/a.r