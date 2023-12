As në raportimin e mediave iraniane nuk është shpjeguar se si do të realizohet “kyçja” e Mesdheut, por fakt është se rebelët Houthi të mbështetur nga Teherani në Jemen kanë futur në kolaps ekonominë globale, duke goditur me dronë kamikazë dhe raketa anijet e transportit të mallrave në Detin e Kuq.