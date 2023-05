Elvis Koçi alias (Çaushllari) i njohur ndryshe në Elbasan si “Vis Korçari” është një tjetër emër i njohur i dosjes “Dumani”, që është liruar nga prokurorët e posaçëm SPAK.

Vendimi për lirimin e tij nga qelia është marrë nga 3 prokurorët, të cilët pas deklarimeve që Koçi ka dhënë në prokurori, kanë vlerësuar se i arrestuari gjatë operacionit të bujshëm “Plumbi i artë”, të lerë ambientet e burgut dhe hetohet në gjëndje të lirë.

“Ora News” mëson se Koçi, ka lënë ambientet e burgut të Fierit qysh prej datës 7 Prill 2023, duke përfunduar dhe dënimin e marrë nga gjykata e Elbasanit, lidhur me ngjarjen e 20 nëntorit 2020 të ndodhur në Elbasan.

Rasti tjetër është regjistruar me lirimin e Florenc Çekrezit, i cili i ka shitur në dy raste sasinë e tritolit Eljo Bitrit, që më pas lënda shpërthyese është vendosur në banesën e Talo Çelës dhe Mustafa Subashit në Durrës.

Aktualisht Koçi ndodhet i lirë dhe lëviz lirshëm në qytet, duke mos u shqetësuar nga policia e Elbasanit. Mësohet se Elvis Koçi është treguar bashkëpunues me prokurorët, ndaj dhe prokuroria ka mbajtur një qëndrim në zbutjen e masës së sigurimit për Elvis Koçin.

Koçi u arrestua nga SPAK në 18 Maj 2022 në ambientet e burgut, pasi emri i tij doli gjatë dëshmisë së dhënë nga Nuredin Dumani, i cili tregonte se Elvis Koçi, ka qenë njeriu që ka negociuar takimin mes Dumanit, Bledar Muçës dhe Florenc Çapjas, me qëllim planifikimin e vrasjes kundrejt pagesës të Sokol Sanxhaktarit.

Për këtë episod të treguar nga Dumani, Elvis Koçi, akuzohet nga SPAK për 3 vepra penale si “Sigurimi i kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje” kryer në bashkëpunim të posaçëm në formën e “Grupit të strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga Grupi i Strukturuar kriminal”.

Sipas Nuredin Dumanit, Eljo Bitri dhe “Vis Korçari” kanë qenë dy emrat që kanë negociuar mes tij dhe Çapjave, për të kryer një takim, pasi ata dyshonin se Dumani i kishte qëlluar me kundërtank.

Për të sqaruar të gjithë spekulimet, Dumani ka pranuar të takonte Çapjat dhe të bindte ata se nuk kishte asnjë lidhje me sulmin me bazooka, pasi në kohën kur ka ndodhur krimi ai kishte qenë në burg.

“… me Eljo Bitrin, jam takuar në fshatin Sinaballaj në Rrogozhinë, pranë ambienteve të një pike karburanti. Eli kishte kërkuar takimin, pasi ishin bërë disa kohë që nuk ishim takuar dhe gjatë bisedës që po kryenim, më tha se kishte dëgjuar se unë kisha marrë pjesë tek njëri nga atentatet e Ardjan Çapjas të kryer me kundërtank. Unë e kam kundërshtuar duke i pohuar se kam qenë në burg, dhe për të sqaruar çdo spekulim pranova të takohem me Çapjat, me ndërmjetësimin e Eljo Bitrit…”-tregon Dumani.

Takimin me Çapjat, Dumani e ka kryer për ti bindur se ishte totalisht i pastër në këtë pjesë.

“…Unë kam pasur takim me Florenc Çapjan, Bledar Muçën, Eljo Bitrin dhe Vis Korçarin, i cili edhe ky ishte organizator i këtij takimi. Vis Korçari me sa di mbiemrin e ka Kollçaku dhe në atë kohë lëvizte me një Aydi A7 i ZI i 2012 dhe tani është në burg në Peqin. Takimin e kemi bërë, natën në një shtëpi të rrethuar në zonën e “Krastës…”-shprehet Dumani informon Ora Neës.

Sipas tij, ky takim ishte për ta rekrutuar Dumanin dhe jo për ti kërkuar llogari lidhur me sulmin me antitank ndaj Çapjave. Kjo pasi Çapjat e dinin që Nuredin Dumani, nuk kishte lidhje me sulmin ndaj rrethit miqësor të tyre. Në këtë takim i është dhënë oferta që Dumani të vriste Sokol Sanxhaktarin, dhëndrin e Qazim Sejdinit, për një shumë prej 200 mijë euro. Kjo pasi Sanxhaktari, shihej si lidhje e ngushtë e Suel Çelës.

Vetë Dumani, tregon se në takimin e parë i është shprehur se duhet të mendonte këtë ofertë, ndërsa nga ana tjetër kontraktuesit i garantuan pagesën, armët dhe informacionin e duhur se ku qëndronte Sanxhaktari.

Madje i arrestuari, ka rrëfyer se pas këtij takimi ka mbajtur kontaktet me Florenc Çapjan, nëpërmjet “Sky” dhe “Encochat”. Dumani shton se teksa është larguar nga Çapjat, marrëdhëniet dalë nga dalë i ka shkëputur, pasi është lidhur me Arjan Spahiun dhe Erjon Alibej.

