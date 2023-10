“Kërcënime të tilla, ka patur dhe do të ketë kur krimi i organizuar ka shtrirë tentakulat në çdo pjesë të shoqërisë sonë. Do ketë dhe fatura të tilla, por nuk duhet të harrojmë që kërcënime të tilla, ka patur dhe do të ketë. E rëndësishme është sa fuqi ka shteti të përballojë këto lloj kanosjesh. Nëse koordinohet puna me organet ligjzbatuese do ketë një përkujdesje të shtuar për organet e drejtësisë. Kjo kanosje vjen nga krimi i organizuar dhe krimi ordiner. E rëndësishme është që organet e drejtësisë të ruhen nga kanosjet me zarfe që pengojnë punën e vërtetë të drejtësisë. Krimi i organizuar ka evoluar dhe nuk kanos më siç kanos krimi i rrugës, krimi ordiner, apo një vrasës. Krimi i organizuar nuk kanos më me plumba, kanos me reforma me transferime me institucione që kërcënojnë punën e një strukture siç është SPAK”, tha Beci.