Presidentja e Këshillit të Evropës Ursula von der Leyen në fjalën e saj pas samitit në Tiranë, tha se BE ka dhëne një pakete prej 1 miliardë euro për infrastrukturën dhe për energjinë. Von der Leyen nuk la pa komplimentuar kryeministrin Edi Rama për mbajtjen e samtit.

‘Ju jeni një mikpritës i shkëlqyer, ishte fantastike! Faleminderit shumë për fjalët tuaja. Më lejoni tju them që mbështetja jonë për rajonin vjen vërtetë nga zor. Më vjen mirë që do të bashkëpunojmë se bashku. Faleminderit shumë për këtë samit të mrekullueshëm fantastik. Ishte një samit partneriteti me biseda të thella, të qarta të drejtpërdrejta dhe të sinqerta. Një temë madhore është se ne dëshirojmë të përballemi me sfidat nga kjo luftë e tmerrshme. KE jep 1 miliard euro në grante si mbështetje të menjëhershme financiare. Janë mbështetje për infrastrukturën dhe për energjinë. Do të investohet në energjinë e rinovueshme. Mbështetja jonë për rajonin vjen nga zemra. Kemi miratuar 6 projekte në sektorin energjetik”, deklaroi ajo.

Presidentja e Komisionit Europian ka folur ne konferencën e përbashkët me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin e Këshillit Europian, Charles Michel, pas samitit të BE me vendet e rajonit në Tiranë. Ajo ka vlerësuar mikpritjen shqiptare, ndërsa vuri në dukje edhe njëherë mbështetjen e BE për rajonin.

“Ka qenë përvojë fantasitke që tëbishim në Tiranë. Jeni mikpritës i shkëlqyer, nuk kemi për ta harruar ndonjëhere atë shfaqje që pamë. Mbështetja jonë për rajonin vjen vërtet nga zemra. Ne besojmë thellësisht se duhet të punojmë së bashku. Ju thatë që jeni gati të jepni jetën. Ne nuk duam jetën tuaj, ne duam jetët tona, të jetojmë jetët tona së bashku.

Një mesazh shumë i qartë i të qenit së bashku. Një samit partneriteti me biseda të thella, të qarta, të drejtpërdrejta dhe të sinqerta.

Ne dëshriojmë të përballemi jo vetëm me sfidat që vijnë nga lufta por edhe me pasojat që vijnë në sektorin e energjisë. Ne përballemi me këtë sfidë së bashku, ku refelktojmë çdo gjë që bëjmë në BE në Ballkanin Perëndimor. Paketa për sektorin e energjisë është e ndarë në dy pjesë. 500 mln euro për buxhetin, ndihmë për familje, 500 mln euro të tjera janë mbështetje për infrastrukturën për enrgjinë e së ardhmes.”, deklaroi ajo./m.j