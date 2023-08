Stuhitë dhe shirat e rrëmbyeshëm kanë sjellë përmbytje të menjëhershme në Austri pasi nivelet e lumenjve arritën majat në 100 vite, sipas raporteve të mediave lokale.

Rajonet perëndimore dhe jugore të Vorarlberg, Tirol, Salzburg dhe Carinthia kanë parë ndikimin më të madh nga kushtet ekstreme.

Disa shtëpi u evakuuan dhe një numër i rrugëve hekurudhore dhe urave u mbyllën nga autoritetet për shkak të frikës për rritjen e nivelit të ujit.

Ekspertët në GeoSphere – shërbimi meteorologjik i vendit – paralajmëruan për rrëshqitje dheu dhe përmbytje me deri në 100 milimetra shi që priten në shumë zona.

Në luginën Pitztal në Tirol, tre shtëpi u evakuuan në Jerzens.

Transmetuesi austriak ORF raportoi se disa lumenj ishin ngritur në nivele që nuk ishin parë në një shekull.

Ujëvara Gasteiner në Bad Gastein, Salzburg – zakonisht një vend i njohur për turistët – u bë pjesë e një përmbytjeje pas 24 orësh shiu të dendur.

Pamjet dramatike në mediat sociale treguan ujin me baltë që rrjedh me shpejtësi përmes ujëvarës, ndërsa ajo përpiqej të përballonte kushtet ekstreme.

#BREAKING #Austria #Salzburg Gasteiner Waterfall in historic spa town of Badgastein near Salzburg, Austria on the brink of flooding following heavy downpours . pic.twitter.com/kiKu0gUCGw

Paralajmërimet për përmbytje ishin gjithashtu në vend përgjatë pjesëve të River Inn në Tirol.

Parashikuesit thanë se kushtet ishin shkaktuar nga një sistem me presion të ulët në të gjithë Italinë veriore, i cili kishte “dërguar ajër të lagësht në Austri”.

GeoSphere tha të mërkurën dhe të enjten duhet të kenë një lehtësim të motit me pak diell dhe shira të izoluar, përpara se të ketë kushte më të qeta dhe “me diell” në fundjavë.

#Tirol , #Austria ?? The Ache river exceeded the water level that it reaches every 100 years yesterday, after heavy rains in the Ötztal valley. The strong storm also caused flooding and landslides in Stubai, Wipp and the Zillertal.#Austria #Tirol #overflowriver #Waterlevel… pic.twitter.com/txMRsk6QGF

