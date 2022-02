Është mbyllur sot mbledhja e fundit e punimeve të Komisionit Hetimor Parlamentar për inceneratorët.

Kryetarja e këtij komisioni bëri me dije se më 7 mars pritet të votohet për raportiin përfundimtar të komisionit.

Ndërsa nënkryetarja, deputetja socialiste Ermonela Felaj paralajmëroi daljen me 2 raportet.

“Fjalën e fundit do ta thotë kuvendi kur do të miratojë raportin apo raportet. Nisi me historinë e 430 milionëshit dhe shkoi si ajo historia e gjelit që bëhet gjysmagjel me 100 milionë euro”, tha Felaj.