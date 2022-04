“Për ne Sali Berisha nuk ekziston” kështu është shprehur kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balli, gjatë një deklarate me gazetarët.

Duke u ndalur tek zgjedhja e Presidentit të ri, Balla shtoi se Partia Socialiste nuk e njeh Sali Berishën për shkak se ai nuk bën pjesë në asnjë Grup Parlamentar dhe negociatat do zhvillohen me Enkelejd Alibeaj, Mesila Dodën dhe Fatmir Mediun.

“Sali Berisha nuk ekziston as si grup parlamentar është deputet i pavarur në Kuvend. Nuk njoh grup parlamentar të Sali Berishës. Me Sali Berishën, as nuk ka dhe as nuk do këtë negociata për asgjë.

Pra Sali Berisha për ne nuk ekziston dhe nuk kemi çfarë negociojmë. Unë di dhe besoj që në Kuvend rezultojnë si Grupe Parlamentare, zotin Alibeaj, zotin Mediu dhe zonjën Doda. Është një proces brenda mureve të Kuvendit të Shqipërisë,”u shpreh Taulant Balla

