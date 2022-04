Pentagoni pret që më shumë se 20 vende të marrin pjesë, javën e ardhshme, në bisedimet për mbrojtje, të cilat do të fokusohen në Ukrainë. Nikoqir i bisedimeve do të jetë Gjermania dhe ato do të fokusohen pjesërisht në nevojat afatgjata të mbrojtjes së Kievit, tha Pentagoni të premten, më 22 prill.