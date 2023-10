[14:34, 10/22/2023] Luis Tanushi: Është përmbyllur edhe këtë vit, për të shtatin edicion radhazi, Maratona e Tiranës e cila këtë herë pati një rritje me 40% të garuesve, krahasuar me një vit më parë. Këtë vit Maratona e Tiranës mirëpriti më shumë se 4700 pjesëmarrës, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga 47 vende të ndryshme të botës, të cilët morën pjesë në disa kategori, 10 km, 21 km, si dhe maratona e plotë 42 km, ndërkohë që në garë u bashkuan edhe kategori si We Too, me 22 garues, që u nisën nga sheshi “Skënderbej” për të përshkruar 2.3 km.

Kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili mori pjesë në ndarjen e çmimeve të fituesve të kësaj maratone, ku Kenia që për herë të parë u përfaqësua këtë vit në

Fituesit sipas kategorive:

42 k

Femra

1 Natalia Semenovych

2 Hellen Jepkosgei Kimutai

3 Sonia Cekini

Meshkuj

1 Ezekiel Kipkorir

2 Laban Cheruiyot

3 Hosea Kiplagat Tuei

21 k

Femra

1 Luiza Gega

2 Glorius Jepkirui

3 Ronah Nyaboke Nyabochoa

Meshkuj

1 Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo

2 Kennedy Kimutai Kaptila

3 Nicolo Bedini

10 km

Femra

1 Gresa Bakraci

2 Redia Dauti

3 Anila Skora

Meshkuj

1 Panagiotis Karaiskos

2 Bledar Mesi

3 Krzysztof Szymanowski

42k shqiptare

1 Ilir Këllezi

2 Renato Dorzi

3. Altin Vorpsi/m.j