Deputeti Flamur Noka, një prej anëtarëve të Komisionit të Rithemelimit, shprehet se nuk ka asnjë negociatë dhe asnjë bisedim me grupin e Lulzim Bashës për kandidatët në zgjedhjet e 6 Marsit.

Duke iu përgjigjur zërave se grupi i Bashës dhe Berishës mund të dalin me një kandidatët të përbashkët, Noka tha se “negociata me Lulzim Bravën është negociatë me Edi Ramën”. Janë 2700 anëtarë të PD dega Durrës që do të votojnë në 30 janar për përzgjedhjen e një emri që do ti përfaqësojë.

“Negocimi për kandidatët me Lulzim Bravën është negociatë me Edi Ramën. Partia Demokratike, Komisioni i Rithemelimit do të dal me kandidatë në të 6 Bashkitë dhe nuk do të ketë asnjë negociatë me Lulzim Bravën”, ka thënë ndër të tjera Flamur Noka për SYRI TV./m.j