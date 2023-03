Ish deputeti i PD-së, Fatbardh Kadilli ka komentuar në Kontrast edhe kandidatët e konfirmuar mbrëmjen e djeshme nga Alibeaj. Ai theksoi se ndarjet janë bërë për axhendë personale.

‘Këto ndarje ndodhin për axhenda personale. Të dy palët po braktiisin qyttarët. Shoqëruia shqiptare ka nevojë për pushtetin dhe për opozitën. Qytetarët në zgjedhjet e ardhshme s’do kenë dy oferta përballë, do kenë përballë ego personale. S’është fjala a jam dakord me njërin apo me tjetrin. Flasin vetëm për egon e tyre personale. Çfarë ka politike te Alibeaj-Basha që të rrish në ditën e fundit për zgjedhje? Edhe vula dhe pa vula, njeriu jeton në politikë edhe pa vulë sepse mbron kauzat dhe vlerat.. Pse e mban vulën dhe logon? Po ky tjetri pse tenton të marrë vulën dhe shkon të garojë me logon e tjetrit?’- tha Kadilli.

/e.d