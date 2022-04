Nga Adriatik Doçi

Disa ditë pas dorëheqjes së Lulzim Bashës dhe komandimit të Enkelejd Alibeajt në krye të PD-së, gjyqtari i Tiranës Agron Zhukri, me një vendim të diskutueshëm, i dha selinë dhe vulën e Partisë Demokratike Sali Berishës, duke konfirmuar Kuvendin e Foltores së 11 dhjetorit, bashkë statutin e ri të partisë dhe vendimmarrjet e tjera, të cilat shkarkonin Lulzim Bashën dhe lidershipin e tij, duke e kaluar partinë në duart e Berishës. Vendimi u pasua me një revansh të Berishës dhe rrethit të tij drejt selisë së PD-së, ku momentalisht vijon rezistencën vetëm kryetari i komanduar Enkelejd Alibeaj, i cili tashmë duhet të administrojë zgjedhjet për kreun e ri të partisë. Alibeaj gjithsesi nuk njihet si kryetar nga Berisha dhe rrethi i tij.

Katër ditë pas dorëheqjes së Bashës, në 25 mars 2021, Sali Berisha paralajmëroi se do garonte për të marrë drejtimin e Sali Berishës. Nisur nga rezultati i Foltores në zgjedhjet e pjesshme lokale të 6 marsit 2022, ku doli forcë e dytë politike dhe PD-ja e Bashës forcë e tretë, Berisha mund të marrë drejtimin e PD-së nëse nuk tërhiqet nga kandidimi.

Po çfarë pasojash do të kishte për Partinë Demokratike nëse Sali Berisha rikthehet në krye të saj, në kushtet kur është pjesë e listës së zezë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës?

Report Tv sjell në vëmendje të gjitha paralajmërimet e përfaqësuesve amerikanë nëse Sali Berisha rikthehet në krye të PD-së, sikundër edhe ka paralajmëruar.

Në 10 nëntor 2021, ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim, paralajmëroi ndërprerjen e raporteve të SHBA-ve me PD nëse Sali Berisha rikthehet në krye të partisë. Mesazhi i Kim nënkupton se rikthimi i Berishës do ta bënte të gjithë PD-në non grata për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadorja tha se kjo ishte një politikë që ndjek SHBA në mbarë botën.

“Nuk ka për të ndodhur. Nuk do të angazhohemi me askënd që është shpallur nga Sekretari i Shtetit. Kjo është një politikë për mbarë botën dhe nuk ka fare të bëjë me individët, por politika e përgjithshme është që nuk mund të imagjinojmë një skenar ku unë apo ndonjë nga pasardhësit e mi të pretendojmë se çdo gjë shkon mirë dhe të shkojmë për kafe me dikë që është shpallur nga Sekretari i Shtetit për korrupsion madhor. Nuk ka për të ndodhur”, deklaroi Kim.

Sali Berisha ka nisur të ushqejë me iluzion të tijtë se sapo të largohet Yuri Kim, SHBA-të do të ndryshojnë qëndrim ndaj tij dhe do ta pranojnë në krye të PD-së. Por, i dërguari special i SHBA për Ballkanin Perëndimor, Grabriel Eskobar, ishte mjaft i prerë dhe i qartë në 10 janar 2021, kur tha se PD-ja do të ketë pasoja nëse zgjedh në krye të saj një perona të shpallur ‘non grata’.

“Ku janë prokurorët, hetuesit dhe autoritetet në vendin tuaj? Ne e bëjmë sipas ligjeve tona, por dhe ju keni disa në vendin tuaj. Nëse doni ta dini, hetoni. Nuk takohemi me të, do të ketë pasojë nëse PD zgjedh dikë të shpallur ‘non grata”, tha Escobar.

Qëndrimi konfirmon se paralajmërimet për pasojat që do të ketë PD nëse Berisha rikthehet në krye të saj, janë qëndrime të qeverisë amerikane dhe jo një pozicion personal i Yuri Kim, siç pretendon Berisha. Mesazhi i Escobar u përforcua 5 ditë më pas nga ambasadorja Yuri Kim.

“Nëse do të ndodhte kjo, do të kishte pasoja. Pra, nuk ju themi për kë të votoni, por mendojmë se duhet të merrni vendime të informuara. Në këtë kuptim, kemi bërë shumë të qartë që nëse Partia Demokratike apo cilado parti drejtohet nga dikush, përfaqësohet nga dikush që është përcaktuar nga Sekretari i Shtetit për korrupsion madhor, atëherë nuk mund të presësh një marrëdhënie normale. Kaq bëmë, ofruam informacion”, tha Kim.

Në 27 janar 2022, Grabriel Eskobar i dha një tjetër mesazh të fortë Sali Berishës dhe PD-së, teksa tha se asnjë person ‘non grata’ s’mund të jetë fytyra e PD.

“Presidenti Biden e ka bërë të qartë. Sekretari Blinken e ka bërë të qartë. Shtetet e Bashkuara do t’ju kërkojnë llogari të gjithë atyre njerëzve për angazhim në vepra të mëdha të korrupsionit ose në përpjekje për minimin e demokracisë anembanë botës dhe në mënyrë specifike në Ballkanin Perëndimor. Nuk është normale dhe nuk është e pranueshme që një person, i sanksionuar për vepra të mëdha të korrupsionit të jetë fytyra e ndonjë partie. Dhe në këtë aspekt, e kemi bërë të qartë që nëse Partia Demokratike ose ndonjë parti tjetër udhëhiqet apo përfaqësohet nga ndonjë person, i sanksionuar nga Sekretari i Shtetit për vepra të mëdha të korrupsionit, atëherë nuk mund të pritni marrëdhënie normale”, ka pohuar Grabriel Eskobar.

Ndërkaq, në 12 janar 2022, Grabriel Eskobar i dha një tjetër mesazh të fortë Sali Berishës, ndërsa dënoi tentativën për të pushtuar me dhunë PD-në. Zyrtari i lartë amerikan tha se jo çdo anëtar i PD-së është aleat i SHBA-ve.

“Mendoj se është për të ardhur keq që dikush do të të përdorë dhunën dhe jo kutinë e votimit në një përpjeke për të marrë nën kontroll një parti politike. Ne e dënojmë këtë. Jo gjithkush që pretendon se është anëtar i PD është i partner i rëndësishëm i joni tani”.

Ditën e sotme, ambasadorja amerikane Yuri Kim zhvilloi një takim me kryetarin në detyrë të Partisë Demokratike, Enkelejd Alibeajn. Takimi konfirmon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk njohin Grupin e Themelimit të Berishës si autoritet politik në krye të PD-së. Takimi i sotëm konfirmon gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ka kanë ndryshuar qëndrim sa i takon Foltores dhe Sali Berishës, pavarësisht dorëheqjes së Lulzim Bashës dhe vendimit të gjyqtarit Agron Zhukri.