Zyra e presidentit franceze bën me dije se Emmanuel Macron do të zhvillojë këtë të martë një bisedë telefonike me homologun rus Vladimir Putin.

Dy liderët nuk kanë folur me njëri tjetrin që prej 29 marsit. Që atëherë Macron ka siguruar rizgjedhjen si president i Francës për një mandat të dytë.

Përpjekjet e tij për të mbajtur komunikim të hapur me liderin rus hasi në kritika të vahzdueshme jo vetëm nga brena Francës, por dhe në arenën ndërkombëtare.

Kujtojmë këtu kritikat e bëra nga kryeministri polak, i cili tha se Macron duhet të ndërpresë linjën e komunikimit me Putin pasi me fajtorët nuk negociohet.

Nga ana tjetër Macron iu përgjigj se: “Është detyra ime të flas me të, na duhet. Nuk do të ndalem së bëri.”

g.kosovari