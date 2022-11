Një debat i tensionuar ka qenë ditën e sotme në ‘Shqipëria Live’ ditën e sotme mes Ermal Mamaqit dhe Flavio Qarrit.

Teksa komentuesit në rrjet janë ndarë në dy kampe mes atyre pro librit dhe kundër tij, ditën e sotme në ‘Shqipëria Live’ është dikutuar pikërisht për këtë temë.

Më poshtë një pjesë nga debate:

Flavio Qarri: Unë mendoj dhe i qëndroj asaj që kam thënë më herët, nëse një njeri ka nevojë për ndonjë motivim, iluminim janë që të gjitha falas. Nuk ka nevojë për trajnime dhe strukturime. Çdo trajnim janë në funksion të personit që i bënë…

T’i qan vëllai jot dy vezë të skuqme po më duket e tepërt të them që jam kuzhinier. Kjo është autobiografi.

Ermal Mamaqi: I dashur suksesi ka gjurmë, dhe nëse ti ikën në këto gjurm ti mund të bësh sukses gjithashtu.

Flavio Qarri: Paske hy dhe tek magjia e zezë…

Ermal Mamaqi: Mbaj kanatjere dhe u këndoi njerëzve… Po të bëj një ofertë, hajde në trajnim që do jetë dy ditë në Kosovë. Nëse ty trajnimi nuk të pëlqen unë do dal pa brekë dhe do ec nga Bulevardi deri tek Skënderbeu.

Flavio Qarri: Çështaj është që nuk duam të të shofim pa brek lal./m.j