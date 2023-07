Me këtë biletë, skuadra bjelloruse do të sfidojë Aris Limassol, ndërsa Partizani që barazoi në ndeshjen e parë dhe humbi në duelin e kthimit do ta vazhdojë aventurën europiane në raundin e dytë të Conference League ku do të ndeshet pas një jave më skuadrën nga Andorra, Atletic Club D’Escalades.