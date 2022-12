Nëse besoni, mundeni. Ndonjëherë duhet të ëndërrosh që dëshira më në fund të bëhet realitet. Di Maria kishte besim. Ishte i bindur se Argjentina do ta mundte Francën në finalen e Kupës së Botës. Kështu i tha ai, Jorgelina Cardoso, gruas së tij, një ditë para takimit vendimtar në një bisedë në WhatsApp. Tani ajo e ka zbuluar atë bisedë në një histori në Instagram.

“Do të jem kampion bote, dashuri. Është shkruar. Dhe do të shënoj golin. Sepse është shkruar si në Maracana dhe në Wembley,”- i shkroi Di María. Një rrëfim që la gojëhapur gruan e tij: “Ai mesazh më lehtëson trupin… Nuk di çfarë dreqin të të them”.

Lojtari nga Argjentina nuk kishte dyshime dhe këmbënguli sërish në mesazhin e tij. Ai ishte i bindur se do të ngrinte Kupën e Botës. “Nuk ke pse të thuash asgjë. Shko dhe kënaqu nesër, sepse ne do të jemi kampionë bote. Sepse ne të 26-të që jemi këtu, dhe familja e secilit, e meritojmë”,- i tha Ángel, Jorgelina Cardoso, e cila iu përgjigj me një emoji duke qarë nga gëzimi.

“Ti e di sa bukur, dashuri. Nesër jemi kampionë bote. Është shkruar. E di, më fal. Është e jona, dashuri,”- vazhdoi Ángel, i cili në fund të fundit kishte të drejtë. Ai shënoi golin e dytë për ‘Albilicestet’ kundër Francës dhe u shpall kampion bote.

/e.d