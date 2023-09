Zgjerimi i BE-së deri në vitin 2030 është i realizueshëm, por vetëm nëse kandidatët dhe vetë blloku “dyfishojnë përpjekjet e tyre”, tha komisioneri i Zgjerimit Olivér Várhelyi për EURACTIV, duke shtuar se Komisioni Evropian planifikon të bëjë “propozime thelbësore” në tetor.

“Pyetja ka qenë gjithmonë: A duam ta bëjmë? Dhe është hera e parë që dëgjoj nga Këshilli Evropian se ata duan ta bëjnë këtë – është një zhvillim i mirëpritur” tha Várhelyi për EURACTIV.

Komentet e tij erdhën pasi Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në fillim të kësaj jave sugjeroi që Ballkani Perëndimor dhe vendet e tjera kandidate në BE, si dhe BE-ja duhet të jenë gati për zgjerim deri në vitin 2030.

I pyetur nëse objektivi i Michel 2030 do të ishte i realizueshëm, Várhelyi tha se “çdo gjë është e realizueshme, ajo që ne si BE duam të bëjmë”, por theksoi se nuk duhet të insistojmë në një afat kohor specifik.

“Nuk mendoj se është çështje datash. Është një çështje e vullnetit [politik] dhe një çështje e ofrimit.

2030 është sigurisht e realizueshme, por që kjo të ndodhë do të thotë që të gjithë ne – të gjitha institucionet e BE-së, të gjitha vendet anëtare dhe të gjitha vendet kandidate – do të duhet të dyfishojmë përpjekjet e tyre për të arritur atje”, tha ai.

Várhelyi njoftoi se në tetor, kur Komisioni Evropian pritet të paraqesë raportet e tij vjetore të progresit për të gjitha vendet në procesin e anëtarësimit të bllokut, ekzekutivi i BE-së do të dalë me “propozime thelbësore”. “Ne jemi gati të dalim përpara edhe me propozime të guximshme – të reja – dhe me ide të reja”, tha Várhelyi./m.j