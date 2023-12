Gazetari i njohur, Milaim Zeka ka reaguar ashpër në lidhje me ngjarjen e rëndë që tronditi mbarë opinionin shqiptar, vrasjen e Liridona Ademajt.

Përmes një mesazhi në ‘Facebook’, Zeka akuzon babain e Naim Murselit, se po mundohet të fshehë krimin e të birit, madje po lëshon dhe akuza ndaj policisë dhe personave të tjerë. Sipas gazetarit, Shaban Murseli po bëhet zëdhënës i djalit, që akuzohet se planifikoi vrasjen e bashkëshortes, nënës së dy fëmijëve të tij.

REAGIMI I ZEKËS

Kur baba behet zedhenes i nje planifikuesi te vrasjes te familjes se tij

Sipas Policise te Kosoves, Naimi ka pranuar çdo gje rreth planifikimit te vrasjes. Madje vrasesin e kishte ftuar ne darke, ne te njejtin restorant, por me nje tavoline tjeter.

Krejt kjo histori reale dhe bizare, ngjan me telenovela te tmerrshme.

Duke qene Naimi brenda, dhe duke dashte me rrite nr e klikimeve, gazetar sharlatant, e disa moderator, portale e gazeta, sjellin llojelloje teorish te konspiracioneve, duke mos iu referu hetimeve dhe deklaratave ne polici. Flitet per shume rrena, qe te vritet e verteta.

E ne krye te rrenave na del babai i Naimit, i cili prej fillimit ka qene i dyshimt se po perpiqet te fshehe krimin.

Prej gadishmerise “per ta vra djalin” tani del mbrojtes, madje edhe dezinformues. Del edhe akuzues ndaj policise, si dhe njerezeve qe e dine te verteten rreth Naimit.

Nese nuk je i gatshem me thane te verteten, ma mire mbylle gojen.

Qe vetem nje sms i Naimit ku i kerkon pare borgj nje amerikani, madje me fajde…

