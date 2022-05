Sot Tiranën e viziton Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Vizita vjen në mesin e një klime skepticizmi dhe pakënaqësie mes shqiptarëve, për ritmet e ulëta dhe premtimet e pambajtura të BE ndaj Tiranës.

Ardhja e Michel mund të jetë një provë e këtij qëndrimi hermetik të BE, me Francën dhe disa vende më të vogla nordike në rolin e “sabotatorit” të hapjes së negociatave për Shqipërinë e Maqedoninë e veriut.

Burime diplomatike njoftojnë se Michel mund të hedhë në Tiranë idenë e një projekti për një skemë të ndryshuar të afrimit të dy vendeve në fjalë me BE. Bëhet fjalë për një proces alternativ pranimi, siç përcaktohet, i cili i afrohet vendet kandidate gradualisht në aspektet e ndryshme të arkitekturës së BE, e jo sipas qëndrimit klasik që deri tani përcakton hyrjen “në bllok” pas përmbylljes së negociatave të anëtarësimit.

Portali i njohur mosteuropa.org analizon pikërisht këtë ide të re që ka lindur së fundi brenda BE. Ja shkrimi i plotë:

Edhe pasi Komisioni Evropian publikoi paketën e zgjerimit për vendet kandidate, vështirë se ka më një vrull në procesin e zgjerimit. Megjithëse Komisioni rekomandoi hapjen e dy grupeve të tjera me Serbinë, negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut ende nuk kanë filluar.

Kohët e fundit, ka pasur thirrje në rritje për një proces alternativ pranimi për t’i dhënë rajonit të Ballkanit Perëndimor një perspektivë të besueshme të BE-së dhe për të rivendosur ndikimin e BE-së në rajon. Një proces i tillë parashikon synime të përkohshme që integrojnë gradualisht Ballkanin Perëndimor në strukturat institucionale të BE-së, siç është tregu i vetëm, dhe që çojnë në anëtarësimin në BE në terma afatgjatë.

Gerald Knaus, Kryetar Themelues i Iniciativës Evropiane të Stabilitetit, argumenton se ofrimi i anëtarësimit të rajonit në tregun e përbashkët do të rivendoste ndikimin e BE-së në sundimin e ligjit. Vendet do të duhet të tregojnë një histori për t’u bërë anëtarë dhe nuk do të ishin në gjendje të gëzonin përfitimet nëse do të kishte kthim prapa.

Qendra për Studime të Politikave Evropiane (CEPS) dhe Qendra e Politikave Evropiane (CEP) gjithashtu së fundi përshkruan planin e anëtarësimit me faza për vendet e Ballkanit Perëndimor: “Ideja kryesore është të shkëputemi nga procedura e tanishme binare e “brenda” ose ” jashtë’ dhe të ketë etapa të përcaktuara në proces […]”. CEPS dhe CEP propozojnë katër faza, e fundit prej të cilave është anëtarësimi konvencional në BE: Faza fillestare e anëtarësimit, faza e ndërmjetme e pranimit, faza e re e anëtarësimit dhe faza e anëtarësimit konvencional.

Karakteristikat themelore të sistemit ekzistues të zgjerimit ruhen, në veçanti, 35 kapitujt e acquis të BE-së. Dhe me çdo status të ri vijnë gradualisht më shumë të drejta, fonde dhe detyrime për vendet kandidate. Kjo u jep atyre dhe BE-së më shumë hapësirë ​​për të shpërblyer sukseset e vogla, ndërkohë që mungesa e progresit nuk çon automatikisht në më shumë ngecje në të gjithë procesin.

Pergatiti per Javanews Ardit Rada